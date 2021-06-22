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  4. Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyon kanalına özel yaptığı açıklamada "Teknik direktörde yabancı tercihi niye diye sorabilirsiniz. Benim tercihim Portekiz, Alman ekolüydü. 3'e indik. Bunu Pazartesi günü seçim bittikten sonra, seçildiğimiz takdirde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak seçim öncesi yeni teknik direktör konusuna  ilişkin konuştu.

Yeni teknik direktörün seçilmesi halinde Pazartesi günü duyuracaklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Favre'yle görüşmede bulunmadıkların söyledi. 

Ali Koç'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Birkaç tane çok iyi isim var. Yeni teknik direktörümüzü seçildiğimiz takdirde pazartesi günü duyuracağız. Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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