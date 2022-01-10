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  3. Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çalışmaların son durumunu aktardı.

Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir.

Hayal ettiğimiz model için şimdi gelmesi gerekli ama bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir.

Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor."

ALİ KOÇ'TAN 'YILMAZ VURAL' AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yılmaz Vural iddialarına "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçe'lidir." şeklinde yanıt verdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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