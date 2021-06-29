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  4. Son dakika | Fenerbahçe Beko, Achille Polonara'yı kadrosuna kattı

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Achille Polonara'yı kadrosuna kattı

Son dakika... Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Systems Baskonia forması giyen 29 yaşındaki İtalyan forvet Achille Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Achille Polonara'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda geçtiğimiz sezon  TD Systems Baskonia'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken İtalyan forvet Achille Polonara'yı kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara (2.02, 1991) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı."

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Achille Polonara'yı kadrosuna kattı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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