Son dakika | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi!

Son dakika haberi... Bugün saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesine ilişkin yapılan açıklamada maçın Fenerbahçe Beko'daki koronavirüs vakalarıyla sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada koronavirüse yakalanan pozitif vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtilmişti.

İşte o açıklama:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."