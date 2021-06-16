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  4. Son dakika | Fenerbahçe Beko, Devin Booker'u transfer etti

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Devin Booker'u transfer etti

Son dakika | Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Khimki Moskova’da forma giyen Devin Booker ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Devin Booker'u transfer etti

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova’da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

Sarı Lacivertliler, Edgaras Ulanovos ile yollarını ayırmış, Dyshawn Pierre ile de 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

 

 

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Devin Booker'u transfer etti

DEVİN BOOKER KİMDİR?

Devin Booker, 28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina’da dünyaya geldi. Kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson’da forma giydi.

Devin Booker hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Devin Booker kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe Beko'ya transfer mi oldu?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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