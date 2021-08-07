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  4. Son dakika | Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor

Son dakika | Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor

Son dakika... Fenerbahçe, BJ Guoan'da forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Son dakika | Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Koreli futbolcu Min-Jae Kim'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.  1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika | Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Min-Jae Kim İstanbul'a geliyorSon dakika | Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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