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  4. Son dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı

Son dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı

Son dakika... Fenerbahçe, Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Burak Kapacak'ı Bursaspor'dan transfer ettiğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!"

 

 

 

Son dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Öte yandan Burak Kapacak, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile özdeşleşen 77 numaralı formayı terletecek. 

Son dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattıSon dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı

Tayfun Altuntaş
Editör
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