Son dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Burak Kapacak'ı Bursaspor'dan transfer ettiğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!"

Ailemize hoş geldin Burak ?? pic.twitter.com/gMhfYqJEKW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 7, 2021

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Öte yandan Burak Kapacak, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile özdeşleşen 77 numaralı formayı terletecek.