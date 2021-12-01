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Son Dakika | Fenerbahçe Farioli ile görüşmek için izin aldı!

Son Dakika | Fenerbahçe Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ile görüşmek için kulübünden izin aldı.

Son Dakika | Fenerbahçe Farioli ile görüşmek için izin aldı!

Son Dakika... Fenerbahçe'de Teknik Direktör değişikliği gündem konusuydu.

Hareketlilik bugün yaşandı. Fenerbahçe İtalyan Hoca Francesco Farioli ile görüşmek için kulübü  Karagümrük'ten izin aldı. Gelişmeyi Yağız Sabuncuoğlu aktardı.

Son Dakika | Fenerbahçe Farioli ile görüşmek için izin aldı!

SEZONA İYİ BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira konusu oldukça karmaşık bir hal almıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertli takım son haftalarda hem oyun hem skor anlamında oldukça kötü bir dönem geçirdi. Tüm bunların üzerine Teknik Direktör Pereira'nın takım için önemli oyuncuları ilk 11'e almaması taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu. 

Son Dakika | Fenerbahçe Farioli ile görüşmek için izin aldı!

Aynı dönem içerisinde Galatasaray deplasmanında derbi galibiyeti gelse de; bu sonuç da genel tabloyu değiştirmedi. Nitekim derbinin ardından önce Avrupa'da Olympiakos maçı, ardından ligde Göztepe maçında istenen skorlar gelmedi.

Son Dakika | Fenerbahçe Farioli ile görüşmek için izin aldı!

KARAGÜMRÜK BAŞKANI GÖRÜŞMEYE İZİN VERDİ

Tüm bu gelişmeler Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunun gündeme gelmesine neden oldu.  Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine düşünülen hocanın Süper Lig'de görev yapan Francesco Farioli olduğu iddia edilmişti.

 Yağız Sabuncuoğlu tarafından son dakika verilen haberine göre; sarı lacivertli kulüp İtalyan teknik adam ile görüşmek için Fatih Karagümrük Kulübü'nden izin aldı.

Son Dakika | Fenerbahçe Farioli ile görüşmek için izin aldı!

Bu haberin hemen öncesinde Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ismi Fenerbahçe ile geçen İtalyan teknik adamla ilgili olarak bir açıklamada bulunmuştu. Hurma, Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda engel olmayacağını belirtmişti.

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