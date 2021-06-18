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  4. Son dakika | Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'le anlaştı

Son dakika | Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'le anlaştı

Son dakika... Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'le anlaşma sağladığı ifade edildi.

Son dakika | Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'le anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler  Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic’le büyük ölçüde anlaştı. Habere göre Dalic'in teklife prensipte “Evet” dediği, Başkan Ali Koç’un son onayı vermesi durumunda imzalar atılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son olarak Lucien Favre ve Marco Silva'nın adı geçiyordu.

ZLATKO DALİC KİMDİR?

Zlatko Dalic, 26 Ekim 1966 (54 yıl yaşında) tarihinde Hırvatistan Livno'da dünyaya geldi. UEFA Pro Lisans sahibi olan Dalic, genellikle   4-2-3-1 formatıyla takımını oynatmaktadır. 

Dalic hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zlatko Dalic, Fenerbahçe Teknik Direktörü mü oldu?

Son dakika | Fenerbahçe, Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'le anlaştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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