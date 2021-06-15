Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini yaptı Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Fenerahçe, geçen sezon Bundesliga 2'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u transfer etti. Sarı lacivertliler, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!" SERDAR DURSUN KİMDİR? Serdar Dursun, Almanya'da yetişen başarılı bir futbolcudur. Serdar Dursun hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Serdar Dursun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Berkem Temizel Gece Editörü Serdar Dursun