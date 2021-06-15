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Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Fenerahçe, geçen sezon Bundesliga 2'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u transfer etti.

Sarı lacivertliler, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!"

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SERDAR DURSUN KİMDİR?

Serdar Dursun, Almanya'da yetişen başarılı bir futbolcudur.

Serdar Dursun hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Serdar Dursun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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