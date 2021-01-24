SON DAKİKA! Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için Arsenal'la anlaştı!

SON DAKİKA HABERİ... Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'la anlaşmaya varıldığını Mesut Özil'le de prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varıldı.

Fenerbakçe Spor Kulübü Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

ifadeleri kullanılırken resmi Fenerbahçe'nin resmi web sitesinde ise transfer haberi,

"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı.

Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.

Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Hoş geldin Mesut!" sözleriyle duyuruldu.