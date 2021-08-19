Son dakika! Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan Watford'a transfer oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan'ın ayrılığı resmen duyuruldu. Sarı lacivertli kulüp Milli oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı. Ozan Tufan, satın alma opsiyonlu kiralık olarak İngiltere'nin Watfor takımına transfer oldu. Fenerbahçe bu haberi resmi hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda:

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.



Yolun açık olsun Ozan Tufan." ifadelerine yer verildi.

OZAN TUFAN'IN KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon avro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi.