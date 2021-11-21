Son dakika | Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan maç öncesi çarpıcı açıklama

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, derbilerin her zaman önemli olduğunu vurguladı.

Pereira'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Derbiler her zaman çok önemlidir, 3 puandan daha fazlasını ifade ederler. Bu maçlarda karakterli oynamanız, öz güvenli olmanız gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik.

Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz.

Bizim birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Ben, çözüm yaratmak için buradayım. Bazen de bazı değişiklikler yapmanız gerekir sistemde. Bizim 4'lü savunmayı da oynayabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Birden fazla sistemi oynayabilmeliyiz.

Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu, bu yüzden Szalai yedek kulübesinde başlayacak. Kendisi, takım ruhu yüksek bir oyuncu."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız