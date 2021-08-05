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  4. Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Çağatay Kurukalıp'la 3 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Çağatay Kurukalıp'la 3 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika... Fenerbahçe, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Çağatay Kurukalıp'la 3 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!"

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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