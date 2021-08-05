Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Çağatay Kurukalıp'la 3 yıllık sözleşme imzalandı
Son dakika... Fenerbahçe, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!"