Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı! Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandı

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen ve Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği transfer listesine göre hareket eden sarı lacivertli takım ilk transferini yaptı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Transfermakt, verilerine göre 5 milyon değeri bulunan yıldız futbolcu Santa Clara formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 5 gol atıp 7 asist yaptı.

On numara dışında sol kanat ve merkez orta saha mevkinde forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyordu.