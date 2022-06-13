Son dakika | Ankara'daki sel felaketinden acı haber! Ramazan Gök'ün cansız bulundu, can kaybı 4'e yükseldiAcun Ilıcalı, Survivor Extra'nın canlı yayınına bağlanarak Furkan Dede'ye fırça çekti! Aralarındaki gerilim izleyenleri hayrete düşürdü! "Rezil etmesine gerek yok"Çiftçilere müjdeli haber! Destek geliyor! "Cumhurbaşkanımız destek sağlayacak"Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı! Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandıSon dakika | Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in Başbakanı Andersson'dan flaş açıklama: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz.TikTok oyunu ölüme götürüyordu!Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki çocukken tacize mi uğradı? İtirafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Şöhretin bedeli"TikTok fenomeni Mika Raun'dan ayna karşısında külotlu poz! O detay herkesin dikkatini çekti! "Sünnet mi oldun, nerede?"Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu! İşte en yüksek ihracat yapan o firmalar!Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 13- 19 Haziran 2022 | İkizler, ne sırrın varsa ortaya dökülecek! Boğa, haftanın yıldızı sensin!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı! Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandı

Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı! Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandı

Son dakika... Fenerbahçe Kulübü, Portekiz ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı! Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandı

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen ve Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği transfer listesine göre hareket eden sarı lacivertli takım ilk transferini yaptı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı! Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandı

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Transfermakt, verilerine göre 5 milyon değeri bulunan yıldız futbolcu Santa Clara formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 5 gol atıp 7 asist yaptı.

On numara dışında sol kanat ve merkez orta saha mevkinde forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyordu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT