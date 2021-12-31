Son dakika! Fenerbahçe'de 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Spor camiasında da etkisini hala sürdüren koronavirüs bu kez sarı-lacivertli camiada görüldü. Fenerbahçe kadın futbol takımından birçok kişinin yapılan rutin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın futbol takımında yer alan 9'u sporcu olmak üzere toplam 12 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekip yaptığı "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirdi.