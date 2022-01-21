O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında?Çelik Pamuğu ne demek, TDK'ya göre Çelik Pamuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını o isim yönetecek!Sadece burun estetiği yaptırdığını söylemişti! Alemin Kralı dizisinin Obama'sı Oben, şimdiki haliyle adeta Dua Lipa oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktıRestoran İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı!Mecidiye ne demek, TDK'ya göre Mecidiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Son dakika! Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Son dakika! Milli ara öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika! Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftası için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılan kontroller sonucunda 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu açıklamayla birlikte 2 oyuncu hafta sonu oynanacak lig maçını kaçıracak. Sarı-lacivertli ekip haberi sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama ile duyururken, futbolcuların kim olduğu hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Son dakika! Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı!

İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT