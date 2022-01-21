Son dakika! Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftası için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılan kontroller sonucunda 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu açıklamayla birlikte 2 oyuncu hafta sonu oynanacak lig maçını kaçıracak. Sarı-lacivertli ekip haberi sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama ile duyururken, futbolcuların kim olduğu hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.