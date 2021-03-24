Son dakika| Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika... Fenerbahçe'de Süper Lig'in 31.haftasında oynanan 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından yapılan Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı. Takıma geçtiğimiz Pazartesi takıma yapılan yeni testlerin ardından 3 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada," Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.