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  3. Son dakika| Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika| Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika... Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının ardından yapılan Kovid-19 testlerinde 3 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Son dakika| Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika... Fenerbahçe'de Süper Lig'in 31.haftasında oynanan  1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından yapılan Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı. Takıma geçtiğimiz Pazartesi takıma yapılan yeni testlerin ardından 3 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada," Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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