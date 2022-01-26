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  3. Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! 4 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! 4 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Son dakika! Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! 4 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, resmi hesabı üzerinden sakat futbolcularının durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli ekip rutin testler sonucunda 4 futbolcunun koronavirüs testinin de pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! 4 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Yapılan açıklamada "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! 4 futbolcunun testi pozitif çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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