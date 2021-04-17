Son dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı! Sezonu kapattı mı?

Son dakika...Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olmasında büyük pay sahibi olan kaleci Altay Bayındır sakatlandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SEZONU KAPATTI MI?

TRT Spor'un haberine göre Altay Bayındır sezonu kapattı. Genç oyuncunun tedavisinin 12 hafta süreceği ifade ediliyor.

El bileği travması nedir ? Kaç haftada iyileşir?