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  3. Son dakika! Fenerbahçe'de deprem! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!

Son dakika! Fenerbahçe'de deprem! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!

Son dakika: Fenerbahçe'de geldiği günden itibaren tartışmaların odak noktasındaki Mesut Özil ve İngiltere'den geri dönen Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Son dakika! Fenerbahçe'de deprem! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Transferiyle ses getirdiği kadar takım içerisinde ve teknik direktörlerle yaşadıklarıyla da ses getiren Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakıldı. Önce Vitor Pereira ve sonrasında ise İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in geleceği merakla beklenirken takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade ediliyordu.

Fanatik tarafından yapılan habere göre sarı-lacivertli takım Mesut Özil ve sezonun ilk yarısını Watford'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada "Bilgilendirme 

Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

 

 

Detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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