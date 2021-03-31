Son dakika| Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu? Erdinç Sözer kimdir?

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan Erdinç Sözer'in teknik ekibe katıldığı ifade edilerek, 52 yaşındaki çalıştırıcının daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız."

ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?

Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Erdinç Sözer hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erdinç Sözer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı?