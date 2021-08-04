Son dakika! Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı!

Son dakika! Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan ve hakkında birçok haber çıkan Caner Erkin ile Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığı açıklandı. sarı lacivertli ekip resmi sitesinden duyurduğu bu haberde şu açıklamalara yer verdi:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.



Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."