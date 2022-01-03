Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!
Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan hesabından yaptığı açıklamayla Koç'un hastalığa yakalandığını duyurdu.
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce 6 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalanmış oldu.
Fenerbahçe kulübü duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2022
Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/OIDV7agy8l