Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce 6 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalanmış oldu.

Fenerbahçe kulübü duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.