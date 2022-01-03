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  3. Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan hesabından yaptığı açıklamayla Koç'un hastalığa yakalandığını duyurdu.

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce 6 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalanmış oldu.

Fenerbahçe kulübü duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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