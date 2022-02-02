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  3. Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

Son dakika: Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, sarı lacivertli takıma geri döndü. Yıldız oyuncu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir olay yaşandı. Sezon başında İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Watford'a 2 milyon euro ücret karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda sarı lacivertli takıma döndü. 

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgilere göre Ozan Tufan saat 14.00'da İstanbul'a dönecek ve sezonu  sarı lacivertli takımda tamamlayacak. 

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

SÖZLEŞME DETAYLARI

Öte yandan İngiliz ekibi Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisini almayacak. Watford küme düşmemesi durumunda ise Ozan Tufan'ın 7 milyon euro bedelle bonservisini alacak.

Ayrıca iki takımın onay vermesi durumunda sözleşmede yer alan opsiyonun kaldırılacağı ve  Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de devam edeceği ifade ediliyor. 

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

OZAN TUFAN'IN TRANSFER SEZONU

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Ozan Tufan 25 gol attı, 34 asist yaptı. 

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi. Sergen Yalçın dönemi burada iyi bir çıkış yakalayan Ozan, yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

Bu sezon başı Watford'un yolunu tutan Ozan'ın buradaki macerası 5 ay sürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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