Son dakika | Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurul 25-26 Haziran'da yapılacak
Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurul'un 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada Yönetim Kurulu kararı ile seçimlerin ilkinin 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisinin 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatılarak," Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır." denildi.
GÜNDEM MADDELERİ 18-19 HAZİRAN'DA GÖRÜŞÜLECEK
Açıklamanın devamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesinin 18 – 19 Haziran 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.
Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."