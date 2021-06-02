Son dakika | Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurul 25-26 Haziran'da yapılacak

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada Yönetim Kurulu kararı ile seçimlerin ilkinin 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisinin 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatılarak," Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır." denildi.

GÜNDEM MADDELERİ 18-19 HAZİRAN'DA GÖRÜŞÜLECEK

Açıklamanın devamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesinin 18 – 19 Haziran 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."