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  3. Son dakika| Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Son dakika| Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Son dakika| Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Fenerbahçe Spor Kulübünün sosyal medya hesabından teknik direktör Vitor Pereira'ya ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Vitor Pereira'nın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.  

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Son dakika| Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

VİTOR PEREİRA KİMDİR?

Vitor Pereira ya da tam adıyla Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira , 26 Temmuz 1968 yılında Espinho, Portekiz'de dünyaya geldi. Espinho kentinde doğmuş ve futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başlamıştır.

Vitor Pereira hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

{TITLE_STRIP}Vitor Pereira kimdir?-

Berkem Temizel
Gece Editörü
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