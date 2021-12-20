Son dakika| Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Fenerbahçe Spor Kulübünün sosyal medya hesabından teknik direktör Vitor Pereira'ya ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Vitor Pereira'nın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

VİTOR PEREİRA KİMDİR?

Vitor Pereira ya da tam adıyla Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira , 26 Temmuz 1968 yılında Espinho, Portekiz'de dünyaya geldi. Espinho kentinde doğmuş ve futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başlamıştır.

Vitor Pereira hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

Vitor Pereira kimdir?-