Son dakika! Fenerbahçe'den 5 futbolcu için sakatlık açıklaması!

Son dakika haberi... Fenerbahçe 'de sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili olarak açıklama yapıldı. UEFA Konferans Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae hakkında da açıklama yapan sarı lacivertliler, oyuncunun arka adele sertleşmesi sorunu yaşadığı ve tedavisine başlandığı bilgisini verdi.

TEK TEK BİLGİ VERİLDİ

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada: "Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;

Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile evinde karşılaşan ve 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, bir sonraki maçına ligde Hatayspor karşısında çıkacak. 20 Şubat'ta oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler galibiyet arayacak. Slavia Prag ile rövanş maçı ise 24 Şubat Perşembe günü Prag'da yapılacak. Fenerbahçe'nin tur atlaması için rakibini 2 farkla yenmesi ya da maçı penaltılara götürerek kazanması gerekecek.