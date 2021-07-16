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  3. Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor!

Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı konusunda şüpheler olan ancak sonrasında sarı lacivertli kulüpten ayrılan Gökhan Gönül'ün hangi takımla anlaşacağı merak ediliyordu. Deneyimli futbolcunun yeni adresi Çaykur Rizespor oldu.

Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor sağ bekini Gökhan Gönül ile güçlendirdi. Başka takımlar ile de görüşme halinde olan Milli futbolcu Karadeniz ekibi ile sözleşme imzalamadı. Çaykur Rizespor transferi resmi sitesinden duyurdu.

Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor!

Yapılan açıklamada: "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.

Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor!Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor!

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