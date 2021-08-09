Son dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, BeIN Sports'ta yorumculuk yapacak

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Volkan Demirel, sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü takımın başına geçene takımla antrenmanlara çıkmıştı. Daha sonra Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle birlikte takımdan ayrılan Volkan Demirel'in antrenörlük kariyerine devam etmesi beklenirken sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı.

İŞTE YENİ ADRESİ

Milliyet'in haberine göre Volkan Demirel, BeIN Sports'ta yorumculuk yapacak.