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  3. SON DAKİKA! Fenerbahçe'den 'Emre Belözoğlu ayılıyor' iddialarına yanıt!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den 'Emre Belözoğlu ayılıyor' iddialarına yanıt!

Son dakika haberi... Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlük görevinden ayrılacağı iddiası, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla yalanlandı.

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den 'Emre Belözoğlu ayılıyor' iddialarına yanıt!

Son dakika haberi... Sosyal medyanın yanı sıra bazı yayın organlarında da çıkan haberlerde, Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlük görevinden ayrıldığı ve Başkan Ali Koç'un Belözoğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı iddialarına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılacağına ve Samandıra'daki eşyalarını topladığına ilişkin sosyal medyada gündem olan iddialara, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Sportif Direktörlük görevine devam ettiği belirtilen Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, bu fotoğrafın altına,  'Sonuna kadar Fenerbahçe' notunu düştü.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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