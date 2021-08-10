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  4. Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! Kemal Ademi ile yollar ayrıldı

Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! Kemal Ademi ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki golcü futbolcu Kemal Ademi'nin Rus ekibi Khimki'ye transfer olduğu belirtildi..

Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! Kemal Ademi ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki golcü futbolcu Kemal Ademi'nin Rus ekibi Khimki'ye transfer olduğu belirtildi..

Kulüpten yapılan açıklama şu şekildeÇ

"Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki’ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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