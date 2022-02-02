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  3. Son dakika: Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! İsmail Kartal istedi, Ozan Tufan geri döndü

Son dakika: Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! İsmail Kartal istedi, Ozan Tufan geri döndü

Son dakika: Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, sarı lacivertli takıma geri döndü. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sezon sonunun geri kalanını sarı lacivertli takımda tamamlayacağı belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! İsmail Kartal istedi, Ozan Tufan geri döndü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir olay yaşandı. Sezon başında İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Watford'a 2 milyon euro ücret karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda sarı lacivertli takıma döndü.  Ozan Tufan saat 14.00'da İngiltere'den tarifeli uçakla İstanbul'a döndü. 

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır.  Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz."

 

 

SÖZLEŞME DETAYLARI

Öte yandan İngiliz ekibi Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisini almayacak. Watford küme düşmemesi durumunda ise Ozan Tufan'ın 7 milyon euro bedelle bonservisini alacak.

Ayrıca iki takımın onay vermesi durumunda sözleşmede yer alan opsiyonun kaldırılacağı ve  Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de devam edeceği ifade ediliyor. 

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

OZAN TUFAN'IN KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Ozan Tufan 25 gol attı, 34 asist yaptı. 

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! İsmail Kartal istedi, yıldız oyuncu geri döndü

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi. Sergen Yalçın dönemi burada iyi bir çıkış yakalayan Ozan, yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

Bu sezon başı Watford'un yolunu tutan Ozan'ın buradaki macerası 5 ay sürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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