Son dakika! Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'ne düşen ve yoluna burada devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seribaşı olamadı.

Buna göre yapılan kura çekiminin ardından sarı lacivertli temsilcimiz Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi tüm eşleşmeleri ise şu şekilde:

Marsilya-Karabağ

PSV-Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe -Slavia Prag

Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic-Bodo/Glimt

Fenerbahçe, Slavia Prag'la ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Temsilcimizin rövanş maçı ise 24 Şubat'ta Prag'da oynanacak.