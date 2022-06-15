Son dakika | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, 2.ön eleme turundaki rakibi belli oldu! Rakip Dinamo Kiev...

Son dakika... Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 2.sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde 2.turda dahil olan Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Temsilcimiz, bu turda Ukrayna ligi ekiplerinden Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip bu turdaki ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 27 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.

3.TURDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Sarı lacivertli ekip Kiev'i geçmesi durumunda Monaco, Midtjylland / AEK, Sturm Graz ve Royale Union Saint-Gilloise takımlarından biriyle 3.turda eşleşecek.

Sarı lacivertliler bu turda elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna katılacak.