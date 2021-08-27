Son dakika! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi D grubunda yer alacak.
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından gözler gruplara çevrilmişti. HJK Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kalan ve bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri de belirlendi. Sarı lacivertli ekip bu sezon UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele edecek.
İşte Fenerbahçe'nin rakipleri:
D GRUBU
Olympiakos
Eintracht Frankfurt
Fenerbahçe
Royal Antwerp
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Praq
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad,
C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova
D Grubu: Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp
E Grubu: Lazio. Moskova, Marsilya, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets
G Grubu: Leverkusen, Celtic, Betis
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham
16 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayacak, 9 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı da 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.