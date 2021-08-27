Son dakika! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından gözler gruplara çevrilmişti. HJK Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kalan ve bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri de belirlendi. Sarı lacivertli ekip bu sezon UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele edecek.

İşte Fenerbahçe'nin rakipleri:

D GRUBU

Olympiakos

Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe

Royal Antwerp

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Praq

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad,

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova

D Grubu: Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio. Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets

G Grubu: Leverkusen, Celtic, Betis

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham

16 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayacak, 9 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı da 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.