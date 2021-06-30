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  4. Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Son dakika... Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona erdi. Sarı lacivertliler Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Son dakika... Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona erdi. Sarı lacivertliler, TRT Spor'un haberine göre  Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik direktörün Roma ile olan sözleşmesi bugün sona erecek. Başarılı teknik direktörün takımın başına geldiğinin bu akşam veya yarın duyurulması bekleniyor.

TOPUK YAYLASINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Fonseca'nın takımın Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerindeki kampta takımın başında olması bekleniyor.

{TITLE_STRIP}Paulo Fonseca kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

ÇOK SAYIDA İSMİN ADI GEÇMİŞTİ

Öte yandan sarı lacivertli takım, birçok teknik adayla görüşmüştü. Bu isimler arasında Lucien Favre, Marco Silva, Paulo Sosa yer alıyordu. Başkan Ali Koç, taraftarın da gelmesini çok istediği Fonseca ile anlaşma sağlamış oldu.

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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