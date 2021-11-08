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  4. Son dakika! Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer sakatlık nedeniyle Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika! Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer sakatlık nedeniyle Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika! Son olarak Kayserispor karşılaşmasında görev alan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka ile oynayacağı maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Son dakika! Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer sakatlık nedeniyle Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan genç file bekçisi Berke Özer, Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Son olarak dün akşam Kayserispor'a karşı oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada görev alan genç file bekçisinin, maçın ardından belinde ağrı hissettiği ve bu nedenle sarı lacivertli kulüp tarafından gönderilen rapor doğrultusunda, kalecinin tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerekebileceği için Ümit Milli Takımımız'ın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Sakatlık haberinin duyurulduğu paylaşım Milli takımın resmi hesabı üzerinden yapıldı. Paylaşımdai "Ümit Milli Takımı'mızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.

 

 

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