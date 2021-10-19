Son dakika| FETÖ soruşturmasında 16 ilde çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı!
Son dakika| FETÖ Mahrem İmamlarına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde 73 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Son dakika| FETÖ'nün örgüt hiyerarşisinde mahrem sorumlu olarak görev alan çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:
“FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurmak suretiyle örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildi.”
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