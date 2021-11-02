Son dakika | FETÖ'nün Jandarma'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 şüpheli için gözaltı kararı
Son dakika... FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 40 ilde 100 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 43 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 43'ü yakalandı.
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