Son dakika | FETÖ'nün Jandarma'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 şüpheli için gözaltı kararı Son dakika... FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 40 ilde 100 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 43 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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