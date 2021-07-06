SON DAKİKA! FETÖ'nün yargı yapılanmasına büyük çelme: 66 mahrem imam hakkında gözaltı!
Son dakika haberi... FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 66 yargı imamı hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Son dakika haberi... FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yargı teşkilatında mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AYRINTILAR GELECEK....