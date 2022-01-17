Son dakika | FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün kazananı belli oldu!

Son dakika haberi... Zürih'te gerçekleşen ödül töreninde Bayern Münihli Robert Lewandowski, Paris Saint-Germainli Lionel Messi ve Liverpoollu Muhammed Salah'ı geçerek FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı. Futbolcu aynı ödülü üstü üste ikinci kez almış oldu.

FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu Ödülü ise Barcelonalı Alexia Putellas'ın oldu. Chelsea'nin Alman çalıştırıcısı Tomas Tuchel, FIFA Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü Ödülü'nün sahibi olurken; Arjantinli futbolcu Erik Lamela, Tottenham'da oynadığı dönemde Arsenal derbisinde attığı golle, yılın en güzel golüne verilen 2021 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü.

ROBERT LEWANDOWSKİ KİMDİR?

Robert Lewandowski, santrafor mevkisinde oynayan Polonyalı millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giymektedir.

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Robert Lewandowski kimdir?