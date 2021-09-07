Son dakika | FIFA'dan ertelenen Brezilya-Arjantin maçına ilişkin açıklama!

Son dakika haberi... FIFA'dan 5 Eylül Pazar akşamı Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada yapılan ilk inceleme sonrası Brezilya ve Arjantin'in futbol federasyonları hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği ifade edildi.

FIFA DİSİPLİN KOMİTESİ KARAR VERECEK

İki takımın yetkililerine ertelenen maça ilişkin sorular sorulduğu, elde edilen bilgilerin toplanarak inceleneceği ve olayın FIFA Disiplin Komitesi tarafından karara bağlanacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri'nde 5 Eylül Pazar akşamı oynanan Brezilya - Arjantin karşılaşmasında gerginlik çıkmıştı.

Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de oynayan futbolcuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etmişti.Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Maç öncesinde sorunun çözülemeyince, Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girince ortalık bir anda karışmıştı.

Arjantin tarafı sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.

Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurmuştu

İşte olay anı:

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni yaşanlara ilişkin, "Yetkililer maçın ortasında sahaya girmek yerine neden maç öncesi gelip bizimle konuşmadılar?" ifadesini kullanırken Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından sahaya dönen kaptan Lionel Messi Brezilyalı oyuncularla görüşmüştü.

Messi, "Biz gidiyoruz" ifadesini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" açıklamasında bulunmuştu.

Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durmuş ve "4 arkadaşımız yoksa bizde yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediklerini ifade etmişlerdi.

Arjantin Futbol Federasyonu yaşanan olaylarla ilgili yaptığı resmi açıklamada maçın askıya alındığını duyurmuştu.