Son dakika | Filenin Sultanlarının rakibi belli oldu!

Son dakika haberi... CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, Ebrar, Zehra, Hande, Eda Erdem, Cansu, Tuğba 6'lısı ile salona çıktı.

Bulgaristan'ın Filibe şekrindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya milliler etkili başladı. Hande Baladın, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt smaçlarıyla skor yükünü çeken isimler oldu.

Rakibine nefes aldırmayan Filenin Sultanları ilk seti 25-13 kazandı. Set ise 24 dakika sürdü.

İkinci sete Çekya iyi başladı ve bir ara 6-1 öne geçti. İlerleyen sayılarda toparlanan milliler farkı 1'e indirse de seti 25-22 kaybetti. İkinci set 28 dakika sürdü.

Üçüncü sette A Milli Voleybol Takımımız oyun üstünlüğünü kabul ettirdi. Hande Baladın smaçlarıyla, Tuğba Şenoğlu ise servisleriyle takımımızda ön plana çıktı. 20 dakika süren seti Filenin Sultanları 25-14 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü seti baştan sona üstün götüren Filenin Sultanları, seti 25-13 maçı 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Polonya ile karşılaşacak.

Filenin sultanları çeyrek finale yükseldi