SON DAKİKA | Cenazede olay çıkmıştı! İsrail'in Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberi... İsrail'in Lid kentinde Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı açıklamada Lid kentinde şuan bin 400'den fazla takviye polis gönderildiğini ifade etti.

Filistinli şehidin cenazesi sonrası Lid kenti ile çevre illerde polis ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda onlarca aracın ateşe verildiğini belirten İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld bazı polislerin hafif yaralandığını ifade etti.

1966'DAN BU YANA İLK KEZ

İsrail'in Times Of Israel gazetesindeki haberde ise olağanüstü hal kararının İsrail vatandaşı Filistinliler için kullanılması durumuyla 1966'dan beri ilk kez karşılaşıldığı belirtildi.

Haberde İsrailliler ve Filistinlilerin aynı şehri paylaştığı Lid'de çıkan olaylar sonucunda sinagogların ve çok sayıda arabanın da yakıldığı ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN 'OHAL' ÇAĞRISI

Lid Belediye Başkanı Yair Revivo, Netanyahu’yu arayarak şehirde olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Lid'de bir Yahudi işgalci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri göz altına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.

Olaylarda çok sayıda Filistinli ile bazı polisler yaralanmıştı, İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakılmıştı.

150 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Polis, dünkü geniş çaplı olayların ardından Remle ve Lid başta olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerinde olaylarla ilgili 150 şüpheliyi gözaltına aldı." dedi.

Rosenfeld, dün gece olayların kontrolden çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan edilen Lid kentinde polisin düzeni sağlamak için çalıştığını kaydetti.