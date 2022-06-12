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  3. Son dakika | Finlandiya ve İsveç NATO'ya kabul edilecek mi? Stoltenberg'den açıklama geldi!

Son dakika | Finlandiya ve İsveç NATO'ya kabul edilecek mi? Stoltenberg'den açıklama geldi!

Son dakika! NATO Genel sekreteri Stoltenberg: Finladiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edlip edilmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Finlandiya ve İsveç NATO'ya kabul edilecek mi? Stoltenberg'den açıklama geldi!

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularına yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu belirterek, "Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz" dedi.

Bununla birlikte Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.

Stoltenberg, geçen hafta Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşmuş, "Ortaklarımızın güvenlik endişelerine büyük önem veriyoruz" demişti. NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın iletişim halinde olduklarını vurgulamıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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