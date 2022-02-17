Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 PKK/YPG’li teröristin komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele son hız devam ederken komandolar, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi. Bu konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi."
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/uMtGkLNYyj