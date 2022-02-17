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  3. Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi

Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 PKK/YPG’li teröristin komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle mücadele son hız devam ederken komandolar, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi. Bu konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi."

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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