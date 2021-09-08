Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 13 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı olduğu belirlenen 13 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi"
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA
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