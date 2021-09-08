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  3. Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 13 terörist öldürüldü

Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 13 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı olduğu belirlenen 13 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 13 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi"

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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