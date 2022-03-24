Son dakika | Fırsatçılar şimdi yandı! Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarına inceleme

Ramazan ayı öncesi pastaneciler ve tatlıcıların yanı sıra vatandaşlar şekere ulaşmakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine gelen tepkiler, fiyatların yüzde 170 üzerinde artması ve ürünlerin stoklanması ve rekabetin bozulması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

"REKABETİ BOZAN FAALİYET İÇİN İNCELEMELER YAPILMAKTADIR"

Bakanlık, şeker fabrikalarına inceleme başlatıldığını açıkladı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Bakanlık olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz"

ŞEKER FİYATLARI UÇTU

Öte yandan geçtiğimiz yıl 200 TL'den satılan 50 kilogramlık 1 torba toz şeker, 2022 yılında 455 TL'ye yükseldi. Geçen hafta özel fabrikalarda 600 TL'ye satılan şeker, 800 TL'ye yükseldi.