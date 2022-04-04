Türk futbolunda hakem hataları, maç yayını ihalesi ve son olarak bazı hakemlerin liste dışı bırakılması konuları gündemdeki yerini korurken birçok kulübün eleştirilerinin odağında olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ani bir kararla görevinden istifa etti.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada," Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

KULÜP BAŞKANLARI İLE TOPLANTI YAPIYOR

Gazeteci Ertan Süzgün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Nihat Özdemir, kulüp başkanlarına istifa kararını bildirdi. Kulüp başkanları, konu hakkında toplantı yapıyor" ifadelerini kullandı.